В КНР заявили о невозможности вмешательства третьих стран в отношения с Россией

В МИД КНР указали, что отношения с Россией не подвержены угрозам со стороны третьих стран

В настоящее время в отношения Китая и России невозможно «влезть» третьим странам, так как они не подвержены вмешательствам. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

Он указал на невозможность угроз для отношений Пекина и Москвы со стороны третьих стран. Таким образом китайский дипломат прокомментировал сообщения о том, что КНР якобы систематически помогает России обходить западные санкции и оказывает военную поддержку в конфликте на Украине.

В заключение Ван Вэньбинь отметил, что Китай и Россия поддерживают «открытые и честные отношения». Помимо этого, страны нацелены на продвижение глобального развития.

Ранее стало известно о встрече китайского лидера с российским президентом, которая должна состояться 20-22 марта. Тогда же официальный представитель МИД Китая назвал новую поездку председателя КНР Си Цзиньпина в Россию «визитом мира». Ван Вэньбинь утверждал, что встреча коснется украинского кризиса, в котором Китай продолжит играть конструктивную роль для продвижения мирных переговоров.

16 марта газета Politico сообщала, что китайские компании в 2022-м якобы поставляли в Россию винтовки, бронежилеты и компоненты к беспилотникам. Такие же данные представил телеканал Fox News со ссылкой на таможенный отчет. При этом пока нет информации об использовании этих винтовок в зоне специальной военной операции на Украине. Politico также отмечала, что китайские компании продают российским фирмам товары двойного назначения.