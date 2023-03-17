Поездку Си Цзиньпина в Россию назвали «визитом мира»

МИД Китая: поездка Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира»

Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет «визитом мира». Так его назвал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, чьи слова приводит РИА Новости.

«Данная поездка будет "визитом мира". Что касается украинского кризиса, Китай будет занимать по нему объективную позицию, мы будем играть конструктивную роль для продвижения мирных переговоров», — сказал он.

Ранее стала известна дата встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что политики встретятся 20-22 марта в России. В ходе переговоров они обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.