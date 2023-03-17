Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 17 марта 2023Мир

Поездку Си Цзиньпина в Россию назвали «визитом мира»

МИД Китая: поездка Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aleksey Druzhinin / Reuters

Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет «визитом мира». Так его назвал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, чьи слова приводит РИА Новости.

«Данная поездка будет "визитом мира". Что касается украинского кризиса, Китай будет занимать по нему объективную позицию, мы будем играть конструктивную роль для продвижения мирных переговоров», — сказал он.

Ранее стала известна дата встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что политики встретятся 20-22 марта в России. В ходе переговоров они обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Поездку Си Цзиньпина в Россию назвали «визитом мира»
Годовалая россиянка съела несколько гвоздей и выжила
Внешность Дженнифер Лопес на фото в откровенном боди напугала фанатов
Захарова показала фото главы МИД Дании с автоматом и моджахедами в Афганистане
СКР назвал возможную причину хлопка газа в многоэтажке в Нефтекамске
На ребенка из российского региона обрушился снег с крыши
Стас Костюшкин показал голый торс и восхитил поклонниц
Солдаты ВСУ сняли удары российских крылатых ракет по их позициям
Диетолог назвала самые полезные для пожилых людей продукты
Сосед описал первые минуты после вскрытия квартиры с детьми и телами родителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.