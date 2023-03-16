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23:56, 16 марта 2023Мир

Стало известно о «поставках» ружья и бронежилетов из Китая в Россию

Politico сообщила, что китайские компании в 2022 году поставляли в РФ ружья и бронежилеты

Китайские компании в 2022 году якобы поставляли в Россию через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, которое ссылается на таможенную и торговую документацию, в настоящее время нет информации, используются ли указанные ружья в зоне специальной военной операции (СВО) или нет.

Газета сообщила, что китайская компания продает российским фирмам товары двойного назначения.

Ранее Госдеп призвал Китай повлиять на Россию для прекращения СВО. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Китай должен использовать влияние на Россию для прекращения СВО. Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Вашингтон рассчитывает на контакты лидеров КНР и США.

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Марина Совина
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