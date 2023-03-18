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02:35, 18 марта 2023Мир

В ООН заявили о влиянии проблем с платежными системами на экспорт России

Замгенсека ООН: сельскозяйственному экспорту России мешают проблемы с платежными системами

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что сельскозяйственному экспорту России мешают проблемы с платежными системами. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

«Препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», — сказал он. Замгенсека ООН подчеркнул, что «зерновая сделка» чрезвычайно важна для глобальной продовольственной безопасности, добавив, что организация и дальше будет прилагать усилия для преодоления этих препятствий.

Вместе с тем Гриффитс отметил, что ООН добилась серьезного прогресса в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней после истечения срока ее действия 18 марта. По словам дипломатов, позиция Москвы будет определяться в зависимости от «реального прогресса» по нормализации сельхозэкспорта. Пока же продление сделки в Кремле назвали жестом доброй воли.

Соглашение по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного было подписано 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сделка при этом также предполагала снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Москва считает, что эта часть соглашения выполняется медленно.

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Марина Совина
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