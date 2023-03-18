Боец MMA умер в 29 лет от полученной на тренировке травмы

Боец MMA Мухаммадали Саидов умер в 29 лет от полученной на тренировке травмы

Боец смешанного стиля (MMA) Мухаммадали Саидов умер в США от полученной на тренировке травмы. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена из Таджикистана.

«Мухаммадали получил травму во время спарринга, началось кровоизлияние в мозг. Он был в коме, его жизнь сохранял только аппарат жизнеобеспечения. Минувшей ночью врачи сказали, что ничего не могут сделать, и отключили его», — рассказал собеседник агентства.

Саидову было 29 лет. У него осталось четверо детей. В ММА он одержал две победы и не потерпел ни одного поражения.