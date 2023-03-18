Напавшим с молотком на сверстников подросткам назвали возможное наказание

Юрист Айрапетов: напавшим с молотком на сверстников подросткам грозит реальный срок

Напавшим с молотком на сверстников подросткам в Ульяновске грозит реальный срок, если будет доказано их участие в преступлении, сообщил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможное наказание для подростков.

Ранее стало известно, что в Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») из-за нападения группы подростков с молотками на двух сверстников 16 и 17 лет.

По версии следствия, в период с 12 по 13 марта юные подельники набросились на школьников и стали их избивать. Потерпевших госпитализировали. Сейчас с нападавшими проводятся следственные действия. Сотрудники Следственного комитета России выясняют подробности инцидента.

«Уголовная ответственность по 111-й статье наступает с 14-летнего возраста. Поэтому подозреваемым, если будет доказано их участие в преступлении, не избежать уголовной ответственности. Возраст у них соответствует условиям привлечения к этой статье», — заявил Айрапетов.

Наказание по части 3 статьи 111 УК РФ, в чем они обвиняются, предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободны Артур Айрапетов юрист, член палаты адвокатов города Москвы

В данном случае речь идет об особо тяжком преступлении, поэтому уголовную ответственность привлеченные лица, если будет доказано их участие, однозначно понесут, заключил юрист.

10 марта стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту драки в школе на востоке Москвы. Расследование ведется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его фигурантом стал 16-летний школьник, избивший одноклассника.

По данным следствия, 9 марта подросток в ходе конфликта нанес сверстнику побои, в результате которых пострадавший был госпитализирован.

