Избивший одноклассника московский школьник стал фигурантом уголовного дела

СКР возбудил дело в отношении 16-летнего подростка, избившего одноклассника в школе Москвы

Отец пострадавшего в драке в московской школе мальчика рассказал об угрозах жене

Начало событий в новости Отец пострадавшего в драке в московской школе мальчика рассказал об угрозах жене

Следователи возбудили уголовное дело по факту драки в школе на востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его фигурантом стал 16-летний ученик, избивший одноклассника, уточнили в столичной прокуратуре. Там добавили, что дело находится под контролем ведомства.

По данным следствия, 9 марта подросток в ходе конфликта нанес сверстнику побои, в результате которых мальчика госпитализировали. Ранее между ними неоднократно возникали разногласия и ссоры.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят опросы родителей, очевидцев и свидетелей.

Ранее 10 марта отец пострадавшего школьника рассказал об угрозах. По его словам, в учебном заведении была компания детей, которая занималась травлей слабых, в том числе и его сына. Он намерен привлечь к ответственности подростка, избившего его сына.

Пострадавший сейчас находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Позднее появились кадры, на которых видно, что инициатор драки продолжал избивать сверстника даже после того, как тот упал на пол.