Избивший одноклассника московский школьник стал фигурантом уголовного дела
Следователи возбудили уголовное дело по факту драки в школе на востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).
Расследование ведется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его фигурантом стал 16-летний ученик, избивший одноклассника, уточнили в столичной прокуратуре. Там добавили, что дело находится под контролем ведомства.
По данным следствия, 9 марта подросток в ходе конфликта нанес сверстнику побои, в результате которых мальчика госпитализировали. Ранее между ними неоднократно возникали разногласия и ссоры.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят опросы родителей, очевидцев и свидетелей.
Ранее 10 марта отец пострадавшего школьника рассказал об угрозах. По его словам, в учебном заведении была компания детей, которая занималась травлей слабых, в том числе и его сына. Он намерен привлечь к ответственности подростка, избившего его сына.
Пострадавший сейчас находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.
Позднее появились кадры, на которых видно, что инициатор драки продолжал избивать сверстника даже после того, как тот упал на пол.