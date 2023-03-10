Отец пострадавшего в драке в московской школе мальчика рассказал об угрозах жене

Отец мальчика, пострадавшего в драке в московской школе, рассказал об угрозах жене

Отец мальчика, который пострадал в драке, произошедшей в московской школе, рассказал о поступавших его жене угрозах. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина рассказал, что в школе была компания детей, которая занималась травлей слабых, в том числе и его сына. По его мнению, в этом году одноклассники подростка, который избил его сына, покинули школу, и он стал издеваться в одиночку.

«Это не первый раз, такое было и несколько недель назад, и было такое, что устраивались телефонные звонки моей жене, ей угрожали», — добавил мужчина. Кроме того, он заявил о намерении привлечь к ответственности подростка, избившего его сына.

О драке московских школьников, закончившейся для одного из них госпитализацией в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости, стало известно 10 марта. Конфликт вспыхнул из-за оскорбления одним из школьников родителей другого.

Позднее появились кадры, на которых видно, что инициатор драки продолжает избивать сверстника даже после того, как тот упал на пол.