В МИД заявили о необходимости снятия всех санкций для урегулирования на Украине

Захарова заявила, что снятие всех санкций должно стать частью урегулирования на Украине

Снятие с России всех санкций и отмена всех исков против Москвы должны стать неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине. Об этом в субботу, 18 марта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, для достижения мира Киев должен будет признать новые территориальные реалии. Кроме того, западные союзники должны перестать поставлять на Украину наемников и новое оружие.

Ранее в марте Захарова обвинила власти США в попытке принудить с помощью прямого шантажа Швейцарию разрешить реэкспорт вооружений Украине.

