Захарова обвинила США в попытках принудить Швейцарию отказаться от нейтралитета

Захарова: США шантажом пытаются склонить Швейцарию к реэкспорту оружия Украине

США с помощью прямого шантажа пытаются принудить Швейцарию разрешить реэкспорт вооружений Украине. С таким обвинением в адрес Вашингтона выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Ранее посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария переживает худший кризис со времен Второй мировой войны, сталкиваясь таким образом с последствиями нейтральности. Он напомнил, что Федеральный совет Швейцарии запретил третьим странам передавать швейцарское оружие Украине. В то же время, заявил Миллер, Россия получает от этого выгоду.

«Учитывая, что второй по величине швейцарский банк завалился именно после того, как лопнули три американских банка, подобное заявление выглядит как прямой шантаж Берна американскими кураторами», — высказалась Захарова. По ее мнению, Вашингтон поставил Берн перед выбором: отказаться от нейтралитета и жить «сыто и богато», либо готовиться к тяжелым временам.

11 марта в Берне прошел митинг, участники которого призывали власти Швейцарии сохранять нейтралитет в конфликте на Украине. В акции приняли участие от двух до трех тысяч человек. Как указал один из организаторов митинга — движение Mass-Voll, демонстрация не проводилась против Украины или России.

В конце января президент Швейцарии Алан Берсе допустил, что из-за реэкспорта оружия Киеву к стране могут потерять доверие как к нейтральному государству. Он подчеркнул, что Берн должен быть привержен своим основополагающим принципам.