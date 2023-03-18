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14:11, 18 марта 2023Интернет и СМИ

В Польше связали подрыв «Северных потоков» с началом войны США против Европы

Mysl Polska: подрыв «Северных потоков» стал «первым выстрелом» в войне между США и Европой
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Michael Sohn / AP

Подрыв «Северных потоков», устроенный террористами из США, Норвегии и Великобритании, стал «первым выстрелом» в войне между США и Европой. Материал с таким утверждением появился на сайте польского издания Mysl Polska.

По мнению авторов статьи, подводный взрыв был устроен ради того, чтобы усилить энергетическую и экономическую зависимость Европы от поставок американского газа.

«Что может стать целью дальнейших атак? Например, "Турецкий поток", а особенно проект, связанный с расширением всей системы снабжения Южной Европы российским газом, передаваемым через турецкий хаб», — рассуждает журналист.

По его словам, следующим объектом для атаки также может стать Никарагуанский канал, строительство которого планирует Китай.

В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии, а спустя три месяца ее подорвали норвежцы.

При этом разведка СШАутверждает, что за диверсией на «Северных потоках» якобы стоят поддерживаемые Украиной силы.

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Елизавета Новикова
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