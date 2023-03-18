Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:04, 18 марта 2023Культура

Стивен Сигал назвал самое прекрасное в России

Актер Стивен Сигал назвал людей самым прекрасным, что есть в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актер Стивен Сигал назвал самое прекрасное, по его мнению, что есть в России. Его цитирует РИА Новости.

По словам Сигала, «самое прекрасное здесь — это люди». Актер также заявил, что его ничего не удивляет в России.

Помимо этого, Сигал ответил на вопрос о новых проектах, указав, что может начать работу над ними, когда закончится спецоперация на Украине. Он не уточнил, какие именно проекты хочет реализовать.

Ранее Стивен Сигал заявил, что считает себя «на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским».

В конце февраля Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы. В тексте документа уточняется, что Сигал удостоен ордена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Захарова уточнила срок продления зерновой сделки
Олимпийский совет Азии призвал вернуть россиян на турниры
Психолог перечислил отражающиеся в зрелом возрасте детские психотравмы
Российский депутат предложил топить лед на улицах огнеметом
Россия озвучила условия продления зерновой сделки
В Конгрессе США отреагировали на возможные обвинения в адрес Трампа
Медведев отреагировал на слухи об аресте Трампа призывом к американцам
Лось вышел на автобусную остановку с людьми в Подмосковье и попал на видео
Стивен Сигал назвал самое прекрасное в России
В России изъяты прибывшие контрабандой из Прибалтики 209 килограммов гашиша
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.