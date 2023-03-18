Стивен Сигал назвал самое прекрасное в России

Актер Стивен Сигал назвал людей самым прекрасным, что есть в России

Актер Стивен Сигал назвал самое прекрасное, по его мнению, что есть в России. Его цитирует РИА Новости.

По словам Сигала, «самое прекрасное здесь — это люди». Актер также заявил, что его ничего не удивляет в России.

Помимо этого, Сигал ответил на вопрос о новых проектах, указав, что может начать работу над ними, когда закончится спецоперация на Украине. Он не уточнил, какие именно проекты хочет реализовать.

Ранее Стивен Сигал заявил, что считает себя «на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским».

В конце февраля Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы. В тексте документа уточняется, что Сигал удостоен ордена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.