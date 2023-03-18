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12:12, 18 марта 2023Спорт

Умер бывший футболист и тренер «Ростова»

Бывший футболист и тренер «Ростова» Валерий Синау умер в 78 лет

Кадр: FC ROSTOV / Youtube

Умер бывший футболист и тренер «Ростова» Валерий Синау. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб "Ростов" выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича», — сказано в заявлении команды. Причина смерти специалиста не называется. Ему было 78 лет.

Синау — заслуженный тренер РСФСР. Он известен по выступлениям за СКА, «Автомобилист», московский «Локомотив» и «Ростов». Позднее специалист работал в клубе с 1982-го по 1990-й год, а затем занимал должность тренера-селекционера с 2011-го года.

Андрей Стрельцов
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