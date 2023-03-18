Словакия и Украина подписали соглашение о передаче Киеву МиГ-29

TASR: Словакия и Украина подписали соглашение о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран подписали межправительственное соглашение о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29. Об этом сообщило агентство TASR.

Помимо этого Братислава поставит на Украину 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Куб», а также запасные части и ракеты для оборудования. Отмечается, что данное соглашение о передаче военной техники в дар «соответствует внешнеполитическим интересам Словакии».

Ранее спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат назвал устаревшими и неэффективными в борьбе против дронов истребители МиГ-29. По его словам, в МиГ-29 «морально устарела техника», в том числе ракеты и бортовые радиолокационные станции.