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18:54, 17 марта 2023Бывший СССР

На Украине назвали истребители МиГ-29 устаревшими и неэффективными

Спикер ВС Украины Игнат назвал истребители МиГ-29 устаревшими и неэффективными

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат назвал устаревшими и неэффективными в борьбе против дронов истребители МиГ-29, которые планирует поставить Словакия. Его слова передает ТАСС.

«Советская техника, которая у нас есть на вооружении, именно эти МиГи, не является эффективным оружием против крылатых ракет и дронов», — сказал он, комментируя намерение Словакии и Польши поставить Киеву истребители. По его словам, в МиГ-29 «морально устарела техника», в том числе ракеты и бортовые радиолокационные станции.

По этой причине, указанные самолеты не могут эффективно осуществлять работу по борьбе с дронами, добавил Игнат. Он подчеркнул, что на Украине в настоящее время насчитывается пять бригад тактической авиации истребителей, из которых две состоят из Су-27, а три — из МиГ-29. Игнат обратил внимание, что потенциала украинских ВВС все равно недостаточно для организации контрнаступления.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Словакией и Польшей истребителей МиГ-29 Киеву похожа на утилизацию старой советской техники. 17 марта словацкий кабмин одобрил поставку этого вооружения. До этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст украинской стороне несколько истребителей МиГ-29. Это произойдет в ближайшие дни.

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Кристина Есикова
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