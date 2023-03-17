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13:19, 17 марта 2023Мир

В Кремле прокомментировали передачу Словакией и Польшей МиГ-29 Украине

Песков назвал утилизацией старой техники передачу Словакией и Польшей МиГ-29 Украине

Фото: David W Cerny / Reuters

Передача Словакией и Польшей истребителей МиГ-29 Украине похожа на утилизацию старой советской техники. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«В данном случае все, что сказано в отношении Польши, можно смело повторить в отношении (...) этого решения. (...) Нет, безусловно, нет, я думаю, что даже можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять. Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники», — отметили в Кремле.

Ранее кабмин Словакии одобрил передачу советских истребителей МиГ-29 Украине. Об этом заявил и.о. премьер-министра страны Эдуард Хегер. «Словакия направит истребители МиГ-29 на Украину», — заявил политик. По его словам, вопрос о передачи самолетов разделил парламент страны на сторонников и ярых противников меры.

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Виктория Кондратьева
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