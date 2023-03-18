Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:50, 18 марта 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 18 марта

Фото: Reuters

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в субботу, 18 марта. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации республики.

Согласно предоставленной на сайте информации, в 10:07 по московскому времени сигнал прозвучал в Киеве. Затем в течение нескольких минут тревога была объявлена и во всех остальных регионах страны.

Ранее 18 марта сообщалось, что в городе Новомосковск Днепропетровской области прогремели взрывы. Уточнялось, что атаке подверглись объекты критической инфраструктуры населенного пункта, зафиксированы серьезные разрушения.

До этого воздушная тревога объявлялась во всех областях Украины 16 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Громкие звуки в Севастополе объяснили плановыми стрельбами
Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Чернавин
США возобновили полеты дронов над Черным морем
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Женщина станцевала в вагоне метро и восхитила пользователей сети
Экономисты предрекли банкам США судьбу обанкротившегося SVB
Российский дрон-камикадзе «Привет-82» отправят в зону СВО
Стало известно о намерении Месси вернуться в «Барселону»
Раскрыта стоимость продуктовой «корзины счастья» для москвичей
В КНДР заявили о массовом желании жителей поступить в армию для борьбы с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.