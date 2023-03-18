По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 18 марта

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в субботу, 18 марта. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации республики.

Согласно предоставленной на сайте информации, в 10:07 по московскому времени сигнал прозвучал в Киеве. Затем в течение нескольких минут тревога была объявлена и во всех остальных регионах страны.

Ранее 18 марта сообщалось, что в городе Новомосковск Днепропетровской области прогремели взрывы. Уточнялось, что атаке подверглись объекты критической инфраструктуры населенного пункта, зафиксированы серьезные разрушения.

До этого воздушная тревога объявлялась во всех областях Украины 16 марта.