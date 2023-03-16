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10:12, 16 марта 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

На Украине объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены начали звучать в 10:05 по московскому времени. Первыми их услышали жители Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Волынской областей, а также Киева. Спустя две минуты предупредительные сигналы распространились по всем регионам Украины.

Ранее воздушная тревога действовала по всей республике 15 марта. Как сообщалось, ее объявили в 15:50 по московскому времени, а через 15 минут сирены были слышны во всех украинских областях. Уточняется, что воздушная тревога стала третьей масштабной за сутки. В тот же день стало известно о взрывах в Сумской области. Кроме того, они произошли и в Харькове. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов попросил местных жителей оставаться в укрытиях.

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Кристина Есикова
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