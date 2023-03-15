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16:11, 15 марта 2023Бывший СССР

По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об очередном объявлении воздушной тревоги по всей Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воздушную тревогу вновь объявили по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены воздушной тревоги заработали в 15:50 по московскому времени, а спустя 15 минут уже звучали во всех регионах Украины. Воздушная тревога стала третьей масштабной за сутки.

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны Украины появился департамент по предотвращению коррупции. В ведомстве призвали жителей республики обращаться в созданный департамент в случае «выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок».

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Василий Мека
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