По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об очередном объявлении воздушной тревоги по всей Украине

Воздушную тревогу вновь объявили по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены воздушной тревоги заработали в 15:50 по московскому времени, а спустя 15 минут уже звучали во всех регионах Украины. Воздушная тревога стала третьей масштабной за сутки.

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны Украины появился департамент по предотвращению коррупции. В ведомстве призвали жителей республики обращаться в созданный департамент в случае «выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок».