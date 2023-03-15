В Харькове произошли взрывы

Издание «Политика Страны» сообщило о взрывах в Харькове

В украинском городе Харьков произошли взрывы. Их точное количество не уточняется. Об этом в Telegram сообщает издание «Политика Страны».

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов попросил местных жителей оставаться в укрытиях. Чуть ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

11 марта Министерство обороны сообщило, что артиллерия и авиация России поразили подразделения Вооруженных сил Украины на купянском направлении, в районе населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики.

За два дня до этого Харьков и часть Харьковской области полностью лишились электроснабжения. В Харькове не работало метро и остальной электротранспорт, на маршруты по схеме блэкаута были выведены автобусы.