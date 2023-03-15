На территории всей Украины объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Новые данные появились на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

О сигналах тревоги сообщают в разных регионах страны — в Волынской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях. Помимо этого, тревога была объявлена в Киевской области и самом Киеве.

Ранее, 14 марта, стало известно, что в Мелитополе, находящемся в Запорожской области, произошел взрыв автомобиля. По предварительным данным, сила взрыва составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, машина взорвалась возле рынка в центре города, пострадали два человека. Позднее владелец взорванного в Мелитополе автомобиля Иван Ткач скончался от ранений.

14 марта по всей Украине дважды была объявлена тревога. Первоначально ее объявляли в 14:00. Первыми ее услышали жители Киева, Киевской, Полтавской, Черкасской и Хмельницкой областей, а уже через некоторое время — всех остальных регионов Украины. Позже, в 15:30, сигналы снова были слышны по всей территории страны.