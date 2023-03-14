Раскрыто число пострадавших при взрыве автомобиля в центре Мелитополя

РЕН ТВ: два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя

При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области пострадали два человека. Об этом во вторник, 14 марта, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в ходе детонации автомашины возле рынка на улице Кирова пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

Ранее 14 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сила взрыва составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Обстоятельства и информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняются.