Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля скончался

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля Иван Ткач скончался от полученных ранений

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля Иван Ткач скончался от полученных ранений. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

О том, что 14 марта в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв автомобиля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, сила взрыва составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

По словам Рогова, акция направлена на дестабилизацию и срыв восстановления мирной жизни в регионе.

3 февраля Владимир Рогов также сообщил о подрыве машины в Энергодаре, в результате которого погиб один человек.

