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15:39, 14 марта 2023Бывший СССР

По всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины повторно объявили воздушную тревогу 14 марта

Фото: Alina Yarysh / Reuters

По всей территории Украины во вторник, 14 марта, была повторно объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены начали звучать в 15:30 по московскому времени. Сначала их услышали в Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Житомирской областях. Затем воздушная тревога распространилась на Кировоградскую, Николаевскую и Полтавскую области, а через две минуты ее сигналы действовали по всей Украине.

Ранее воздушную тревогу объявляли в стране 14 марта в 14:00 по московскому времени. Первыми ее услышали жители Киева, Киевской, Полтавской, Черкасской и Хмельницкой областей. Спустя две минуты предупредительные сигналы прозвучали во всех регионах Украины.

В тот же день сообщалось о взрывах в Одесской области. «Звуки взрывов продолжаются», — заявило украинское издание «Страна.ua». Кроме того, в области действовала воздушная тревога.

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Кристина Есикова
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