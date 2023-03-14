По всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины повторно объявили воздушную тревогу 14 марта

По всей территории Украины во вторник, 14 марта, была повторно объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены начали звучать в 15:30 по московскому времени. Сначала их услышали в Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Житомирской областях. Затем воздушная тревога распространилась на Кировоградскую, Николаевскую и Полтавскую области, а через две минуты ее сигналы действовали по всей Украине.

Ранее воздушную тревогу объявляли в стране 14 марта в 14:00 по московскому времени. Первыми ее услышали жители Киева, Киевской, Полтавской, Черкасской и Хмельницкой областей. Спустя две минуты предупредительные сигналы прозвучали во всех регионах Украины.

В тот же день сообщалось о взрывах в Одесской области. «Звуки взрывов продолжаются», — заявило украинское издание «Страна.ua». Кроме того, в области действовала воздушная тревога.