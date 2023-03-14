Стало известно о взрывах в Одесской области

В Одесской области утром 14 марта прогремели взрывы

В Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Думская» в Telegram.

«Еще один взрыв в Одесской области», — сказано в публикации. Также издание отметило, что речь может идти о сработавших средствах противовоздушной обороны (ПВО). «Звуки взрывов продолжаются», — пишет в Telegram-канале «Страна.ua». Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога в 11:13 по московскому времени.

13 марта сообщалось о взрывах на севере республики, в Сумской области. Подробностей о количестве детонаций не приводилось. Власти объявили в регионе воздушную тревогу. Сирены были слышны в 14:19 по московскому времени. Ранее в нескольких регионах Украины также звучали предупредительные сигналы. В частности, воздушная тревога действовала в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.