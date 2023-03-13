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14:56, 13 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Сумской области

«Страна.ua»: в Сумской области Украины днем 13 марта прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Киеве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Zohra Bensemra / Reuters

На севере Украины, в Сумской области, произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Пишут о взрывах в Сумской области», — говорится в публикации. При этом точное место произошедшего и количество взрывов издание не уточняет. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Ее сигналы начали звучать в регионе в 14:19 по московскому времени.

12 марта в ряде областей республики действовала воздушная тревога. Сирены были слышны около 8:45 по московскому времени. В частности, они прозвучали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в части Запорожской области, которая контролируется Киевом. Ранее о взрывах в Сумской области сообщалось 10 марта.

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Кристина Есикова
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