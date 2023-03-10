Стало известно о взрывах в Сумской области

Klymenko Time: в Сумской области Украины произошли взрывы

В Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом стало известно Telegram-каналу Klymenko Time.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве, а также в ряде областей Украины. В результате повреждения получили магистральная электросеть и электростанции, из-за чего в стране сохраняется проблема с подачей электричества.