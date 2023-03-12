В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины 12 марта

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины утром в субботу, 12 марта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Так, сигнал прозвучал около 8:45 по московскому времени в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, в настоящее время воздушная тревога объявлена в части Запорожской области, которая контролируется Киевом.

Ранее, 10 марта, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. После этого стало известно, что в Сумской области произошли взрывы.

Утром 9 марта взрывы произошли в Киеве и ряде областей Украины. В результате повреждения получили магистральная электросеть и электростанции, из-за чего в стране сохраняется проблема с подачей электричества.