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09:20, 12 марта 2023Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины 12 марта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины утром в субботу, 12 марта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Так, сигнал прозвучал около 8:45 по московскому времени в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, в настоящее время воздушная тревога объявлена в части Запорожской области, которая контролируется Киевом.

Ранее, 10 марта, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. После этого стало известно, что в Сумской области произошли взрывы.

Утром 9 марта взрывы произошли в Киеве и ряде областей Украины. В результате повреждения получили магистральная электросеть и электростанции, из-за чего в стране сохраняется проблема с подачей электричества.

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Варвара Кошечкина
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