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10:19, 10 марта 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги по всей территории страны

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Накануне британские СМИ сообщили, что Киев уже получил одну из двух западных систем ПВО Patriot, ранее обещанных США и Германией, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали эксплуатировать эту пусковую установку.

Затем стало известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин прибудет в Киев 10 марта для обсуждения военной и политической помощи Украине.

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Алевтина Запольская
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