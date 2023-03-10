По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги по всей территории страны

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Накануне британские СМИ сообщили, что Киев уже получил одну из двух западных систем ПВО Patriot, ранее обещанных США и Германией, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали эксплуатировать эту пусковую установку.

Затем стало известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин прибудет в Киев 10 марта для обсуждения военной и политической помощи Украине.