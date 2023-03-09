В Харькове прекратил работу электротранспорт

В Харькове после остановки электротранспорта на городские маршруты вывели автобусы

В Харькове не работает метро и остальной электротранспорт, на маршруты по схеме блэкаута выведены автобусы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

«В Харькове не работает наземный электротранспорт. Вместо него на маршруты выведены автобусы по схеме блэкаута. Также не перевозит пассажиров метрополитен — подземка работает в режиме укрытия», — сообщили чиновники Харькова.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве и ряде украинских регионов. Затем глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что в нескольких областях страны повреждены объекты энергетической инфраструктуры.