Харьков полностью обесточило

«Политика страны»: Харьков и часть Харьковской области полностью лишились электроснабжения

Харьков и часть Харьковской области полностью лишились электроснабжения, передает украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на представителя областного энергохолдинга.

«Весь Харьков и часть области без света», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Харькове не работает метро и остальной электротранспорт, на маршруты по схеме блэкаута выведены автобусы.