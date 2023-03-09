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10:50, 9 марта 2023Бывший СССР

Харьков полностью обесточило

«Политика страны»: Харьков и часть Харьковской области полностью лишились электроснабжения

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Харьков и часть Харьковской области полностью лишились электроснабжения, передает украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на представителя областного энергохолдинга.

«Весь Харьков и часть области без света», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Харькове не работает метро и остальной электротранспорт, на маршруты по схеме блэкаута выведены автобусы.

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Алевтина Запольская
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