Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:13, 18 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

«Общественное»: взрывы прозвучали в Новомосковске в Днепропетровской области

Фото: Mykola Miakshykov / Globallookpress.com

В городе Новомосковск Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом издание «Общественное» («Суспильне») сообщает в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что удары нанесены по критическим объектам региона. Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак дал жителям региона дополнительные 10 дней для сдачи огнестрельного оружия, ранее выданного им для участия в боевых действиях.

В июне 2022 года первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщал, что после начала российской спецоперации картина преступности в республике кардинально изменилась. Он отметил, что на первый план вышли мародерство, мошенничество и угон автомобилей.

Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
В Чехии указали на российского «убийцу» американских установок на Украине
Стало известно о взрывах в Днепропетровской области
Захарова ответила видеоцитатой на желание МУС сотрудничать с Россией
В США предрекли бесконечные конфликты на планете из-за американской власти
Кадыров уличил МУС в потере независимого статуса
Россияне признались в страхе упущенных возможностей
Российский боец UFC рассказал о желании подраться с Волкановски
В Британии рассказали об использовании ВСУ столетних пулеметов
Умер актер «Прослушки» и «Джона Уика»
В ДНР рассказали о попытке ВСУ войти в Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.