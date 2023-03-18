Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

«Общественное»: взрывы прозвучали в Новомосковске в Днепропетровской области

В городе Новомосковск Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом издание «Общественное» («Суспильне») сообщает в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что удары нанесены по критическим объектам региона. Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак дал жителям региона дополнительные 10 дней для сдачи огнестрельного оружия, ранее выданного им для участия в боевых действиях.

В июне 2022 года первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщал, что после начала российской спецоперации картина преступности в республике кардинально изменилась. Он отметил, что на первый план вышли мародерство, мошенничество и угон автомобилей.