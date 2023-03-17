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17:31, 17 марта 2023Бывший СССР

Жителям Днепропетровской области дали 10 дней на сдачу выданного им оружия

Глава Днепропетровской области Лысак дал жителям 10 дней на сдачу ранее выданного оружия

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак давал жителям региона 10 дней для сдачи огнестрельного оружия, ранее выданного им для участия в боевых действиях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, отведенное населению время для добровольной сдачи вооружения прошло в четверг, 16 марта. Руководитель ОВА уточнил, что по окончании срока на руках у местных жителей остается 500 из 2000 единиц ранее розданного им стрелкового оружия.

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Георгий Нестеров
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