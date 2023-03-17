Жителям Днепропетровской области дали 10 дней на сдачу выданного им оружия

Глава Днепропетровской области Лысак дал жителям 10 дней на сдачу ранее выданного оружия

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак давал жителям региона 10 дней для сдачи огнестрельного оружия, ранее выданного им для участия в боевых действиях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, отведенное населению время для добровольной сдачи вооружения прошло в четверг, 16 марта. Руководитель ОВА уточнил, что по окончании срока на руках у местных жителей остается 500 из 2000 единиц ранее розданного им стрелкового оружия.