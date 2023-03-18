Медведев отреагировал на слухи об аресте Трампа призывом к американцам

Медведев призвал американцев «вернуть себе страну» на фоне слухов об аресте Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал американцев «вернуть себе страну» на фоне новостей о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа. Пост с реакцией на соответствующие слухи появился в его Telegram-канале.

«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона!» — написал он.

Медведев призвал отправить президента США Джо Байдена и его сына «на вонючую свалку истории». В посте он также упомянул предвыборный лозунг Трампа — Make America Great Again (MAGA), а в постскриптуме с иронией написал, что публикация была размещена «по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Федоровича Трампа».

Ранее 18 марта Дональд Трамп заявил, что 21 марта его могут задержать в рамках дела, возбужденного прокуратурой Манхэттена. В связи с этим он призвал своих сторонников выходить на протесты.

10 марта стало известно, что Трампа вызывали на допрос по делу о выплатах стриптизерше и бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Утверждалось, что в разгар президентской кампании 2016 года адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил ей 130 тысяч долларов за неразглашение информации о связях с политиком.