Артемий Панарин обошел Ларионова в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обошел трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинс» (6:0), которая прошла в ночь на воскресенье, 19 марта, Панарин отметился дублем и довел количество набранных очков в заокеанской карьере до 646 (209 шайб и 437 передач). Для этого россиянину понадобилось 577 игр.

Ларионов в 921 матче набрал 644 очка (169+475). Бывший хоккеист располагался на 15-м месте среди лучших бомбардиров-россиян, теперь на эту позицию вышел Панарин. Лидерство удерживает форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, в активе которого 1475 очков (817+658).

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет.