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22:42, 19 марта 2023Россия

В приграничном с Украиной регионе построят 17 блокпостов

Губернатор Богомаз сообщил, что в Брянской области построят еще 17 блокпостов
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Брянской области построят еще 17 блокпостов на приграничных с Украиной территориях, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он указал, что решение было принято на заседании оперативного штаба. Богомаз рассказал, что посетил несколько пунктов блокпостов, которые уже построены.

«В ближайшее время нести службу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии», — добавил губернатор, отметив, что меры необходимы для того, чтобы жители региона чувствовали себя более защищенными.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина не сможет захватить полуостров после того, как там возвели фортификационные сооружения, а также сформировали его оборону.

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Марина Совина
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