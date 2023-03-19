Бигма: российские военные в ДНР уничтожили пытавшуюся вести разведку боем бронегруппу ВСУ

Подразделения российских военных огнем из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшуюся вести разведку боем на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигму.

Как заявил Бигма, попытка разведки боем бронегруппы ВСУ в составе двух БМП была пресечена на донецком направлении в районе населенного пункта Первомайское.

По его информации, обе боевые машины вместе с экипажами были уничтожены операторами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса.

Ранее сообщалось, что российские военные отбили атаку (ВСУ на передовые позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области. 17 марта в Минобороны заявили, что российские войска из Южной группировки войск уничтожили до 135 украинских военных на донецком направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.