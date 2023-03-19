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05:21, 19 марта 2023Россия

Российские военные отбили атаку ВСУ в Запорожье

Гордеев: российские военные отбили атаку ВСУ со стороны Новодаровки в Запорожской области

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовые позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) России «Восток» Александр Гордеев.

По его словам, мобильная огневая группа из состава 105-й бригады территориальной обороны ВСУ предприняла попытку разведки боем российских передовых позиций со стороны Новодаровки.

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение», — рассказал Гордеев. Он добавил, что при отражении атаки был уничтожен пикап с украинскими военными.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные в минувшие сутки уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ близ населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР).

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Марина Совина
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