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02:31, 19 марта 2023Мир

В Европарламенте поддержали французских митингующих

Депутат ЕП от Италии Донато поддержала лозунг французских митингующих о выходе из НАТО

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) от Италии Франческа Донато поддержала лозунг французских митингующих о выходе Франции из НАТО, а также их требование прекратить накачивать Украину оружием, чтобы урегулировать конфликт. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«"Скорее выйдем из НАТО!" — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения», — заявила Донато.

По словам евродепутата, европейцы видят прекращение конфликта на Украине в «прекращении поставок оружия Зеленскому».

В субботу, 18 марта, несколько тысяч жителей Парижа вышли на митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО. Также парижане потребовали выхода Франции из Евросоюза (ЕС) и отставки президента страны Эммануэля Макрона.

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Марина Совина
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