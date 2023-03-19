Названа лидирующая на выборах в Казахстане партия

По данным Exit poll, на выборах депутатов мажилиса в Казахстане лидирует партия «Аманат»

На выборах депутатов мажилиса в Казахстане лидирует крупнейшая партия «Аманат», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные exit poll.

В голосовании по партийным спискам Институт евразийской интеграции называет ее лидирующей с результатом 53,46 процента голосов избирателей.

Еще пять партий прошли пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в нижнюю палату казахстанского парламента. Среди них Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» с результатом в 10,52 процента, общественное объединение «Партия Respublica», набравшая 8,9 процента, Народная партия Казахстана (6,25 процента), партия «Ак жол» (7,87 процента) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,31 процента).

Голосование закончилось в 18:00 по московскому времени на всей территории страны. По итогам выборов будут распределены 69 депутатских мандатов, еще 29 мест в одномандатных мажоритарных избирательных округах займут как представители партий, так и самовыдвиженцы.

19 марта на всей территории Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). О старте голосования на парламентских выборах в республике сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

