В Казахстане стартовало голосование на парламентских выборах

На всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах

На всей территории Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). О старте голосования на парламентских выборах в республике сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, сообщает РИА Новости.

В 7:00 по времени Астаны (4:00 мск) участки открылись в большинстве регионов Казахстана. В 8:00 (5:00 мск) голосование на парламентских выборах стартовало в западных регионах — Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.

«Согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах», — отметил Ерман во время брифинга.

По его словам, 59 иностранных участков приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов. Завершится голосование на территории страны в 20:00 (17:00 мск). В западных регионах участки закроются на час позже из-а разницы во времени.

21 января стало известно, что Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила к участию во внеочередных выборах в мажилис все семь зарегистрированных политических партий.

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента республики. Он выразил благодарность депутатам за активную работу. По его словам, они были в эпицентре масштабных реформ, проводимых в стране. Досрочные выборы глава государства назначил на 19 марта 2023 года.