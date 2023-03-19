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06:30, 19 марта 2023Мир

В Казахстане стартовало голосование на парламентских выборах

На всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На всей территории Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). О старте голосования на парламентских выборах в республике сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, сообщает РИА Новости.

В 7:00 по времени Астаны (4:00 мск) участки открылись в большинстве регионов Казахстана. В 8:00 (5:00 мск) голосование на парламентских выборах стартовало в западных регионах — Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.

«Согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах», — отметил Ерман во время брифинга.

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По его словам, 59 иностранных участков приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов. Завершится голосование на территории страны в 20:00 (17:00 мск). В западных регионах участки закроются на час позже из-а разницы во времени.

21 января стало известно, что Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила к участию во внеочередных выборах в мажилис все семь зарегистрированных политических партий.

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента республики. Он выразил благодарность депутатам за активную работу. По его словам, они были в эпицентре масштабных реформ, проводимых в стране. Досрочные выборы глава государства назначил на 19 марта 2023 года.

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Марина Совина
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