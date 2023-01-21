В Казахстане все партии допустили к участию в парламентских выборах

ЦИК Казахстана допустила к выборам в мажилис все семь зарегистрированных партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана допустила к участию во внеочередных выборах в мажилис (нижняя палата парламента) все семь зарегистрированных политических партий. Соответствующие постановления были приняты на заседании ЦИК, запись которого доступна на сайте ведомства.

Так, к выборам были допущены все действующие в стране политсилы — правящая партия «Аманат» («Завет предков»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия «зеленых» «Байтак» и партия «Республика».

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента республики. Досрочные выборы глава государства назначил на 19 марта 2023 года. Отныне 70 процентов депутатов Мажилиса парламента будут избираться по партийным спискам, еще 30 процентов — по одномандатным округам.

В ноябре 2022 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. За кандидатуру Токаева проголосовали 81,31 процента избирателей.