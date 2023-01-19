Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана

Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента республики и назначил досрочные выборы депутатов на 19 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мною подписаны указы о роспуске Мажилиса (нижняя палата парламента — прим. «Ленты.ру») и досрочном прекращении полномочий маслихатов (местные представительные органы — прим. «Ленты.ру»). (...) Выражаю надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации нашей страны. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что выборы депутатов местных представительных органов всех уровней назначит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны. Токаев выразил благодарность депутатам за активную работу. По его словам, они были в эпицентре масштабных реформ, проводимых в Казахстане. Теперь 70 процентов депутатов нижней палаты парламента будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов — по одномандатным округам.