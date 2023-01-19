Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 19 января 2023Бывший СССР

Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана

Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы

Фото: Handout / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента республики и назначил досрочные выборы депутатов на 19 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мною подписаны указы о роспуске Мажилиса (нижняя палата парламента — прим. «Ленты.ру») и досрочном прекращении полномочий маслихатов (местные представительные органы — прим. «Ленты.ру»). (...) Выражаю надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации нашей страны. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что выборы депутатов местных представительных органов всех уровней назначит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны. Токаев выразил благодарность депутатам за активную работу. По его словам, они были в эпицентре масштабных реформ, проводимых в Казахстане. Теперь 70 процентов депутатов нижней палаты парламента будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов — по одномандатным округам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на заявление Зеленского о сомнениях в существовании Путина
В Госдуме обсудят приравнивание вейпов к сигаретам и запрет их рекламы
Евросоюз стал крупнейшим покупателем сжиженного газа
Премьер Тайваня подал в отставку
Двух шведов приговорили к тюремным срокам за шпионаж в пользу России
Чешский депутат перешел на азбуку Морзе во время выступления
США завысили цену вертолетов для Германии в два раза
Названы лучшие работодатели в IT в России
В Госдуме предложили полностью восстановить дипотношения с Грузией
Раскрыт размер скидок на новостройки Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.