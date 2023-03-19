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01:58, 19 марта 2023Мир

В Сербии призвали НАТО самораспуститься

Cербский активист и композитор Райчкович призвал НАТО самораспуститься

Фото: Yves Herman / Reuters

Cербский активист и композитор Милош Райчкович призвал США прекратить опосредованную агрессию в отношении России, а НАТО — самораспуститься. Об это сообщает РИА Новости.

«Я также призываю НАТО, которая состоит из стран, бомбивших Сербию 24 года назад, расформироваться», — заявил он. По словам активиста, на Североатлантическом альянсе также лежит ответственность за уничтожение государственности таких стран, как Ливия и Ирак.

Райчкович подчеркнул, что средства, которые Соединенные Штаты расходуют на финансирование военной машины, должны быть направлены на образование и улучшение жизни американцев. Он подчеркнул, что уровень жизни в США падает.

Активист также высказался за право регионов на самоопределение, приведя в пример территории, которые вошли в состав России по результатам народного волеизъявления.

Ранее обозреватель Лили Байер в своей статье для американского издания Politico написала, что нехватка боеприпасов у НАТО, которая была вызвана конфликтом на Украине, может привести к расколу в альянсе.

Марина Совина
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