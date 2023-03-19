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12:31, 19 марта 2023Путешествия

Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за непогоды рейсы

Аэропорт города-курорта Сочи начал принимать рейсы, которые задержали из-за тумана

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Аэропорт в городе-курорте Сочи начал принимать рейсы, которые ранее задержали из-за непогоды. На перенесенные из-за густого тумана перелеты уже началась регистрация. Об этом рассказали в компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара, передает ТАСС.

«С 11:00 в районе аэропорта улучшение видимости. Аэропорт принял четыре рейса. С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течение ближайшего время они прибудут в Сочи», — говорится в сообщении. По прогнозам специалистов, нормальная видимость сохранится до 18:00 воскресенья — потом туман может снова усилиться.

Ранее в субботу, 18 марта, сообщалось о сильном тумане в Сочи, который мешал взлету и посадке самолетов. В ночь на воскресенье удалось выполнить всего 2 рейса из запланированных 57. На данный момент отменили 51 рейс, еще 46 задержали. Речь идет как о полетах внутри страны, так и за границу — в Армению, Египет и ОАЭ.

В начале марта в Москве отменили и задержали 20 рейсов. Причина массового изменения времени вылета самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево не раскрывалась.

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Нина Ташевская
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