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02:38, 19 марта 2023Путешествия

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи из-за непогоды

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта из-за непогоды

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий. Об сообщили в Telegram-канале авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить вынужденный возврат денежных средств. Из-за непогоды в воскресенье, 19 марта, отменено 27 рейсов компании, 20 марта — 4 рейса. Авиакомпания рекомендует пассажирам отмененных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт.

По информации ТАСС, 18 марта сообщалось о сильном тумане в Сочи, который препятствовал взлету и посадке самолетов. Вероятность тумана сохранится до вечера 19 марта, отметили метеорологи.

Ранее в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Причина массового изменения времени вылета самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево не называется.

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Юлия Мискевич
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