В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 3 марта отменили и задержали 20 рейсов

В трех столичных аэропортах в пятницу, 3 марта, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово отменено 11 рейсов, вылет еще одного лайнера перенесен. Во Внуково задержаны три рейса, четыре отменено, в Шереметьево перенесли время отправления еще одного воздушного судна. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее стало известно, что количество рейсов между странами Европы и Россией с марта 2022 года по февраль 2023-го сократилось на 99 процентов по сравнению с теми же месяцами до пандемии. Отмечается, что авиатрафик в США сократился на 92 процента, а в Африку — на 76 процентов.