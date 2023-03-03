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11:27, 3 марта 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 3 марта отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В трех столичных аэропортах в пятницу, 3 марта, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово отменено 11 рейсов, вылет еще одного лайнера перенесен. Во Внуково задержаны три рейса, четыре отменено, в Шереметьево перенесли время отправления еще одного воздушного судна. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее стало известно, что количество рейсов между странами Европы и Россией с марта 2022 года по февраль 2023-го сократилось на 99 процентов по сравнению с теми же месяцами до пандемии. Отмечается, что авиатрафик в США сократился на 92 процента, а в Африку — на 76 процентов. 

Валентина Процкова
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