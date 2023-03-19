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21:53, 19 марта 2023Бывший СССР

Украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой Киеву ЗРК

il Fatto Quotidiano: 20 бойцов ВСУ прошли обучение в Италии перед отправкой Украине SAMP/T

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Порядка 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли обучение в итальянском на военной базе в итальянском городе Сабаудия в преддверии отправки Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T, сообщает газета il Fatto Quotidiano. Отмечается, что их тренировки на симуляторах начались в начале марта.

По данным издания, Италия и Франция должны поставить Украине данный тип вооружений до конца мая. После окончания обучения украинских военных ЗРК должны перевезти на Сардинию, где, возможно, солдатам ВСУ будет разрешено провести стрельбы.

Кроме того, как добавляет газета, еще одна группа украинских военнослужащих прошла обучение по управлению бронетехникой в Риме.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский начнет прямое столкновение с Россией. По его словам, Киев планировал вооруженный конфликт с Москвой еще до начала специальной военной операции (СВО).

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Марина Совина
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