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06:30, 20 марта 2023Наука и техника

Российские корабли отработали постановку мин на учениях

Корабли Черноморского флота России отработали постановку мин на учениях в море

Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Экипажи кораблей Черноморского флота России провели учение в акватории Черного моря, в ходе которого отработали постановку учебных минных заграждений. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) «Грайворон», «Ингушетия», «Вышний Волочек», корабля противоминной обороны «Иван Антонов» и морского тральщика «Ковровец» Черноморского флота (ЧФ) в составе разнородной тактической группы провели учение по постановке мин и преодолению минных заграждений в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе первого этапа учения экипаж МРК «Ингушетия» проекта 21631 «Буян-М» осуществил постановку учебных минных заграждений на маршрутах возможных действий условного противника вблизи побережья Крымского полуострова.

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После этого экипажи кораблей противоминной обороны отработали задачи по проведению противоминной разведки и проделали проход в минных заграждениях условного противника. Экипажи «Ковровца» и «Ивана Антонова» выполнили задачу по очистке фарватера от условных мин, обеспечив проход через минные заграждения малых ракетных кораблей.

В декабре 2022 года Минобороны сообщило, что МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 спустили на воду. Корабли этого проекта могут нести крылатые ракеты «Калибр-НК» и «Оникс».

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Даниил Иринин
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