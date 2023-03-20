Выявлены гендерные различия в последствиях влияния алкоголя в утробе матери

Alcohol: Clinical and Experimental Research: мужчины с АСП оказались более склонны к СДВГ

Канадские ученые выявили гендерные различия в последствиях влияния алкоголя в утробе матери. Результаты работы опубликованы в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

Авторы изучили более 2500 людей с подтвержденным пренатальным воздействием алкоголя в возрасте от 1 до 61 года, где 58 процентов были мужчинами. С одинаковой степенью вероятности у всех испытуемых, независимо от пола, был диагностирован алкогольный синдром плода (АСП).

При этом у мужчин наблюдались более высокие показатели нарушений развития нервной системы, включая моторику, память, внимание, исполнительные функции и проблемы с адаптивностью. Кроме того, участники мужского пола чаще страдали СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), расстройством поведения и оппозиционным вызывающим расстройством. В тоже время у женщин чаще фиксировались более высокие показатели тревожности и депрессии.

Похожие закономерности наблюдаются в общей популяции, то есть и у здоровых людей, однако параметры расстройств у участников с АСП были гораздо выраженнее. Последствия воздействия алкоголя во время беременности матери приводили ко множеству трудностей во взрослой жизни.

Около 30 процентов женщин и 20 процентов мужчин в итоге подверглись физическому или сексуальному насилию. В школе 18 процентов учащихся мужского пола были исключены или отстранены от занятий по сравнению с 9 процентами женского пола. Мужчины с АСП также чаще становились фигурантами уголовных дел. Ученые предполагают, что эти проблемы могут быть связаны с нарушениями адаптации и исполнительности.